سكاي نيوز: الجيش السوداني يغلق جميع الجسور في الخرطوم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:08 ص

أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل أن الجيش السوداني قام بإغلاق جميع الجسور في العاصمة الخرطوم.

وقال مراسل “سكاي نيوز عربية” إنه تم فصل المناطق الرئيسية في الخرطوم عن بعضها البعض، كما شوهد شباب يضعون متاريس في شوارع مدينة الخرطوم بحري.

وكانت وكالة أسوشييتد برس أفادت أن هناك اعتقالات في السودان طالت 5 مسؤولين حكوميين حتى الآن.

و أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم الإثنين، أن اعتقالات يشهدها الشارع السوداني، طالت شخصيات سياسية وحزبية سودانية.

فيما أفادت فضائية الشرق السعودية، أن قوة أمنية ترتدي زيًا مدنيًا، اعتقلت 4 وزراء في الحكومة السودانية، بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

ولم تصدر حتى الأن أي بيانات رسمية بشأن تلك الاعتقالات أو الجهة التي قامت بتلك الاعتقالات.









