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الإثنين 25 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. 1652 إصابة جديدة و10 حالات وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 851410 إصابات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 822520 حالة شفاء بعد تسجيل 1307 حالات إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10951 حالة.

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