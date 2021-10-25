اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 25 أكتوبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
"تجار السيارات" : إجراءات جديدة للحد من ظاهرة الأوفر برايس
https://www.albawabhnews.com/4455589
" غرفة الجيزة": ننسق مع "التموين" لتوفير البيض بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع
https://www.albawabhnews.com/4455575
أسبوع المياه بالقاهرة يكشف حلولًا مبتكرة لترشيد الاستهلاك
https://www.albawabhnews.com/4455552
محمود الشربيني: قلة التكاليف تعزز انتشار التسوق الإلكتروني
https://www.albawabhnews.com/4455496
أمين مجلس الوحدة الاقتصادية: السيسى لدية حكمة وبراعة فى إدارة مصر اقتصاديًا
https://www.albawabhnews.com/4455466
5 آلاف جنيه زيادة في أسعار أوبل جراند لاند 2022
https://www.albawabhnews.com/4455433
"تحديث الصناعة" يناقش مشاكل تكتل إنتاج العسل الأسود قبل إطلاق خطة تطويره
https://www.albawabhnews.com/4455451
سعد الدين: مصر تستفيد من الأزمة العالمية للطاقة نتيجة وعي القيادة السياسية
https://www.albawabhnews.com/4455431