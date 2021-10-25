اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 25 أكتوبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

"تجار السيارات" : إجراءات جديدة للحد من ظاهرة الأوفر برايس

https://www.albawabhnews.com/4455589

" غرفة الجيزة": ننسق مع "التموين" لتوفير البيض بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع

https://www.albawabhnews.com/4455575

أسبوع المياه بالقاهرة يكشف حلولًا مبتكرة لترشيد الاستهلاك

https://www.albawabhnews.com/4455552

محمود الشربيني: قلة التكاليف تعزز انتشار التسوق الإلكتروني

https://www.albawabhnews.com/4455496

أمين مجلس الوحدة الاقتصادية: السيسى لدية حكمة وبراعة فى إدارة مصر اقتصاديًا

https://www.albawabhnews.com/4455466

5 آلاف جنيه زيادة في أسعار أوبل جراند لاند 2022

https://www.albawabhnews.com/4455433

"تحديث الصناعة" يناقش مشاكل تكتل إنتاج العسل الأسود قبل إطلاق خطة تطويره

https://www.albawabhnews.com/4455451

سعد الدين: مصر تستفيد من الأزمة العالمية للطاقة نتيجة وعي القيادة السياسية

https://www.albawabhnews.com/4455431

إرسال قائمة الشركات الراغبة في الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ"التخطيط"

https://www.albawabhnews.com/4455419