قلة التكاليف تعزز انتشار التسوق الإلكتروني

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:23 م

قال محمود الشربيني، خبير التسويق الالكتروني، إنه الفترة المقبلة تشهد حراكا غير مسبوق في مجال التسويق الالكتروني، بالتعاون مع الشركات الوطنية التي تدعم الدولة

وأضاف الشربيني في تصريحات صحفية، أن التسويق الالكتروني يساعد على استمرار البيع في كل الأوقات دون توقف حيث إنه لا يرتبط بمواعيد محددة، حيث يمكن استهداف العملاء في أوقات فراغهم وعملهم أيضاً.

وأضاف، أن من الفوائد الأخرى للتسويق الالكتروني أنه يتيح إمكانية الوصول إلى العملاء في الأماكن البعيدة جغرافيًا بإنتشار سريع، ولا ينحصر على منطقة معينة.

وأوضح، أن قلة التكلفة التسويقية تساعد أيضاً في الوصول إلى الأهداف بسرعة عكس إنشاء متجر واقعي الذي يحتاج إلى تكلفة عالية والتي تشمل إيجارات العرض والمخازن.