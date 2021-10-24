28 ديسمبر.. الحكم في قضية رشوة شئون البيئة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:13 م

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين فى قضية رشوة جهاز شئون البيئة لجلسة 28 ديسمبر المقبل للحكم .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “ر. خ” ، 37 سنة ، مدير إدارة المشاريع الصناعية والتعدين والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، بصفتها موظفة عامة طلبت هدية وأخذت لنفسها لأداء إحدى مهامها من المتهم الثالث كعضو مجلس إدارة لشركة حديد وأسمنت بوساطة المتهم الرابع كمستشار داخلي مجاني مقابل الموافقة على الدراسة البينية المقدمة من إحدى شركات الحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.



وأضافت التحقيقات أن المتهمة بصفتها سابقة البيان طلبت وأخذت لنفسها هدية لأداء عمل وظيفتها بطلب وأخذ 40 ألف جنيه من المتهم الرابع رشوة مقابل موافقتها على دراسات داخلية عن المشاريع الصناعية من إعداد المتهم الرابع واستكمال إجراءات الموافقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث “م.أ.” 53 ، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الحديد والأسمنت ، عرض رشوة لموظف عمومي لأداء إحدى واجباته بتقديم مبلغ الرشوة الذي كان موضوع التهمتين السابقتين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع “ر. م.” ، 39 عامًا ، مستشار داخلي مجاني ، عرض رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته من خلال تقديم مبلغ الرشوة وكذلك التوسط في طلب وأخذ المال من قبل موظف عمومي كمسألة رشوة موضوع التهمتين السابقتين.

