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الأحد 24 أكتوبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر بين صلاح ورونالدو

ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر يونايتد
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ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر يونايتد ومواجهة فردية بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج. 

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول لمواصلة مشوار مطاردة تشيلسي المتصدر بفارق أربع نقاط حيث يحتل ليفربول قبل البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد ١٨ نقطة.

وتشهد مباراة اليوم بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد مواجهة كبيرة بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو يسعى خلالها الفرعون المصري لإثبات جدارته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم حيث يحتل صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد ٧ أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي. 

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر يونايتد 

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