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الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

ثقافة

إبداعات| «محتاج صديق».. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

الشاعر عبدالله وليد
الشاعر عبدالله وليد
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محتاج صديق 
يكون سند 
وسط الطريق 
ويكون جدع 
ويكون رقيق
ويخاف عليا 
حق وحقيق 
محتاج رفيق 
ويكون كمان 
ياما اتلدع 
ويكون تقيل 
مهما اتلسع 
يفضل جرئ 
قلبي رميني 
طريق ضباب 
والسكه ضيق 
وكوم صحاب 
أشكال حجر 
وكوم تراب 
وورق شجر 
قوام يطير 
والف باب 
وقلب داب 
حب بضمير 
واللي فاضل 
شبه ضله
مش كتير 
اللي سانده
لعله خير 
وكف كان
يعتل فهمه للاخير 
ودعوة ف مقام 
دعيتها امه
للرب طير 
وان ربه كان كبير  
محتاج صديق 
ف الطبطبة 
بيكون خبير 

إبداعات إبداعات البوابة قصيدة الشاعر عبدالله وليد محتاج صديق