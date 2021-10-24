جامعة كفر الشيخ تنظم لقاء تعريفيا للطلاب الجدد بـ"علوم الثروة السمكية"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 04:43 م

شهد نواب رئيس جامعة كفر الشيخ ، اليوم الأحد، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي ، الذي نظمته كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس ناائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمقدم أركان حرب أحمد عبد المنصف والدكتور إبراهيم الهواري عميد الكلية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وعدد من طلاب الفرق المختلفة.

ورحب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد، وهنأ الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر، مؤكداً أن ذلك اليوم أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا قويا يحميها.

وتابع عبد العال أنه من أهداف إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ رفع كفاءة الخريجين؛ بحيث تتلاءم مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا، وأن يكون الخريج مواكبا لخطط التنمية للمجتمع ولزيادة ثقة المجتمع محليا وإقليميا في خريجي الكلية.

وأوضح الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الكلية تم تأسيسها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، لافتا إلى أنها مزودة بوحدة بحوث الاستزراع السمكي، والمصنع التعليمي لتصنيع الأسماك، إضافة للمصنع التعليمي لتصنيع أعلاف الأسماك، ومعمل ميكروبيولوجيا الأحياء المائية، وكذلك معمل تحليل ومعالجة المياه لخدمة العملية التعليمية والتدريب المستمر للدارسين والباحثين.

ووجه عميد الكلية الشكر لقيادة الجامعة ممثلة في الدكتور عبد الرازق دسوقي علي الدعم والاهتمام الكبير بالكلية للارتقاء بها مرحباً بالطلاب الجدد و القدامي .