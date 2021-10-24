بث مباشر.. مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:14 ص

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة القمة وكلاسيكو الدوري الأسباني ريال مدريد ضد برشلونة في ستاد "الكامب نو" ضمن منافسات الأسبوع 10 لبطولة الليجا الأسبانية موسم 21 / 22 ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 17 نقطة هي حصيلة 8 مباريات خاضها حتى الآن بينما برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة بنفس عدد المباريات.

موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم الأحد في كلاسيكو الدوري الأسباني

وتبدأ المباراة في الساعة الرابعة والربع مساء اليوم الأحد 24 /10 / 2021 بين برشلونة وريال مدريد حيث يسعى كلا الفريقين لإستعادة هيبة المباراة التي كانت تمثل الحدث الأهم على الكرة الأرضية عندما كان الفريقين يضمان أبرز نجوم العالم.

وصرح أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في البث المباشر للمؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه حان الوقت للفوز على برشلونة في عقر داره “كامب نو” بينما كانت تصريحات رونالد كومان المدير الفني الهولندي لبرشلونة بأن فريقه سيلعب دون خوف ولا يوجد فريق أفضل من الآخر.

ويعتمد برشلونة على خبرات مدافعه المخضرم بيكيه في مواجهة هجوم ريال مدريد بقيادة المهاجم الفرنسي المرشح لجائزة الكرة الذهبية كريم بنزيمة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم الأحد 24 /10 / 2021