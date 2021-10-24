شاهد.. أول مجمع حكومي متكامل لخدمة مستثمري الوادي الجديد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:51 ص

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "الأولى" تقريرا عن أول مجمع حكومي متكامل على مستوى الجمهورية لخدمة المستثمرين، بمحافظة الوادي الجديد .

وجاء في التقرير، أن المجمع الحكومي يهدف لجمع المديريات التابعة للوزرات في مبنى واحد فقط، ويضم جميع الموظفين المعنيين، إلى جانب تخصيص قطعة أرض كاستراحة للقضاة.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى من المجمع ستشمل جميع المديريات الموجودة داخل المحافظة.

وأوضح التقرير أنه سيتم تسليم المشروع في شهر ابريل القادم كتسليم ابتدائي، ومعدلات الطرح والصرف تسير بالمشروع بشكل جيد.

وتهدف المحافظة لعمل عاصمة إدارية مصغرة ، لخدمة أهالي المحافظة ، وكنموذج يحتذي به أبناء المحافظات الأخرى .