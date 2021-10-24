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الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 627 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل لبنان 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وأربع وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 637312، فيما بلغت حصلية الوفيات 8449.

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