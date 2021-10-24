سجل لبنان 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وأربع وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 637312، فيما بلغت حصلية الوفيات 8449.
بوابة العرب
كورونا في لبنان.. تسجيل 627 إصابة جديدة و4 حالات وفاة
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سجل لبنان 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وأربع وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
سجل لبنان 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وأربع وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.