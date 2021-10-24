كورونا في لبنان.. تسجيل 627 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:44 ص

سجل لبنان 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وأربع وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 637312، فيما بلغت حصلية الوفيات 8449.