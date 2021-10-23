رحلة مدرسية من ألمانيا لزيارة الأقصر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:33 م

رحب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أثناء تواجده في مدينة الأقصر، بمجموعة من الطلبة الألمان، وذلك خلال قيامهم برحلة مدرسية لزيارة الأقصر.

وأعرب الطلبة الألمان عن استمتاعهم بزياتهم الأولى لمصر وبجوها الدافىء والمشمس، واتاحة الفرصة لهم للتعرف على الحضارة المصرية العظيمة عن قرب والذين هم شديدي الشغف بها وبالقراءة عنها.

وحرص الطلاب الألمان على التقاط الصور التذكارية للآثار بمدينة الاقصر ومشاركة جميع اصدقائهم في ألمانيا رحلتهم المدرسية الممتعة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تجري استعدادات كثيرة بمعابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، وذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي للمحافظة.

و أوضح الدكتور مصطفي الصغير مدير عام أثار الكرنك أن أعمال التطوير شملت تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار، وكذا أعمال الزراعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، لتحقيق مظهر حضاري متكامل للموقع بما يتفق مع القيمة الأثرية و السياحية للمنطقة بأكملها.