غدًا.. اجتماع موسع لمجلس الوحدة الاقتصادية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:41 م

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا له ،غدًا الأحد، الاجتماع الرابع والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية.

وأكد السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ،أن الاجتماع الدورى للاتحادات العربية سيناقش ما تم من انجازات وما تحقق من توصيات للاجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية خلال المرحلة السابقة وخطة عملها فى المرحلة المقبلة.

كما تتضمن جدول أعمال الاجتماع مرئيات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة للارتقاء بأدائها، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن تعزيزوتفعيل التعاون بين الاتحادات العربية والأمانة العامة للمجلس فى تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والمساهمة فى الارتفاء بأداء الاقتصاديات العربية من خلال الندوات والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة.

وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، أن الاجتماع سيناقش رؤية الاتحادات العربية فى التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة ودور القطاع الخاص فى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.