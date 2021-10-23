أستاذ أمراض جلدية: تساقط الشعر ضمن أعراض الإصابة بكورونا

السبت 23/أكتوبر/2021 - 05:44 م

قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية ، ان هناك أعراض وجدت مصاحبة للإصابة بكورونا قد تكون مقدمة للإصابة بفيروس كورونا ، مطالبا ممن تظهر عليهم تلك التغيرات الجلدية بالكشف عن أنفسهم من الإصابة بكورونا .



واضاف استاذ الامراض الجلديه بالمؤتمر الدولي الخامس والعشرين الأمراض الجلدية والتجميل بالقاهرة، أن من تلك الأعراض تساقط الشعر أو نشفان الشعر ووجود زرقان وبقع زرقاء فى الجلد أو ورم فى القدمين أو بقع حمراء أو ما يسمى بالنخاله الجلدية ، كما أن الحزام النارى ووجود حرقان واحمرار بالجزء السفلى من الجسم ، محذراً الأطباء من الإصابة بها و ضرورة تحليل كورونا عند ظهور هذه الأعراض للوقاية والعلاج مبكرا من كورونا .

وحضر المؤتمر الذي بدأت فعالياته اليوم، أكثر من 2000 طبيب واستشارى فى الأمراض الجلدية من مصر والدول العربية وأوروبا .

وكشف المؤتمر ضمن مناقشاته عن الأعراض التى تصاحب الإصابة بكورونا والتى تصيب الجلد والتى تعتبر مقدمات بالإصابة بكورونا والتى قد تظهر قبل ظهور الأعراض الأخرى بما يعطى ناقوس خطر مبكر لاكتشاف الإصابة .

كما اكد الدكتور عاصم أن المؤتمر هذا العام شهد مشاركة كبيرة لآلاف الأطباء المتخصصين فى الأمراض الجلدية والتجميل حيث شهد مناقشات وأبحاث جادة وقيمة تم مناقشتها من خلال ورش العمل التى شهدت حضور كبير ومشاركه من الدول العربية مثل العراق وليبيا وذلك ثقة فى المؤتمر والمشاركين فيه خاصة أنه يضم نخبة من استشارى الأمراض الجلدية ، حيث أكد المؤتمر هذا العام على ضرورة علاج بعض الامراض مبكرا مثل حب الشباب وذلك بعد تطور العلاجات المستخدمة وكذلك الأمراض الجلدية الأخرى ، كما أن ضمن توصيات المؤتمر ضرورة التباعد الاجتماعى بين طلاب المدارس والجامعات فى المؤسسات التعليمية لمنع انتشار الأمراض الجلدية المعدية بالإضافة لانه وقاية من الفيروسات التى تتسبب فى مضاعفات وأعراض جلدية .

ومن جانبه أكد الدكتور شادى محمود أستاذ مساعد الأمراض الجلدية كلية الطب بجامعة الأزهر أن المؤتمر الخامس والعشرين للجلدية والتجميل ينعقد بحضور خبراء أجانب بعد انقطاع عامين بسبب فيروس كورونا حيث توجد مشاركة كبيرة من الأطباء من الخارج ثقة فى الاجراءت الاحترازية المتبعة للوقاية من كورونا والمؤتمر ينعقد على جزئين جزء فى القاهرة وجزء فى شرم الشيخ من خلال ورش عمل وتدريب الأطباء الشباب .

وأكد الدكتور شادى أن انعقاد المؤتمر والمشاركة الكثيفة للأطباء ياتى انعكاس لما تشهده مصر من تطور فى علاج وجراحات الجلدية والتجميل وزراعة الشعر كما أن المؤتمر شهد جلسات مهمة حول علاج الصدفية والبهاق من خلال التقييم واستخدام أكثر طريقة العلاج منها العلاج البيولوجى .

واضاف الدكتور شادى أن على هامش المؤتمر هناك دورات تدريبية للأطباء وذلك لصقل مهارات وخبرات الأطباء وبما يقلل الأخطاء الطبية وهو أمر وارد ويحدث فى عمليات التجميل ولكن التدريب المستمر يقلل الأخطاء ويزيد مهارات الأطباء ومصر حققت تقدم كبير فى مجال جراحات التجميل و الأمراض الجلدية وهذا واضح من المشاركة الكثيفة للأطباء من العراق وليبيا .

وعن امراض الشتاء هى أمر شائع بكثافة ولذلك يجب ترطيب الجلد لوضع المرطبات واستخدام المياه لعدم لمنع وجود جفاف الجلد وعدم حدوث اكزيما والتى تستلزم العلاج لمدد طويلة والافضل الوقاية من العلاج .