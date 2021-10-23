حبس بائع متجول عذب ابنته حتى الموت بأطفيح

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:23 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس بائع متجول 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة ضرب ابنته وتعذيبها حتي الموت بأطفيح.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز أطفيح بلاغ من ربة منزل تتهم طليقها بقتل نجلتهم، حيث أكدت انها علمت بخبر وفاة طفلتها، فذهبت لرؤيتها وتلقي العزاء بها وقد واكتشفت وجود إصابات متفرقة في جسدها فأسرعت إلى إبلاغ مركز شرطة أطفيح واتهمت والدها بقتلها، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم التحفظ علي الجثة بعد ما تبين وجود إصابات في جسدها عبارة عن تقييد بالمعصمين والكاحلين وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين هروب والدها من منزله عقب ارتكاب الجريمة.

وقامت قوة أمنية بملاحقة المتهم وتم ضبطه و اقتياده الى مركز شرطة أطفيح، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الحادث معلل ذلك بمحاولة تأديب نجلته حتي تتوقف عن السرقة، مشيرا إلي أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب، حتي يوم الواقعة فقد قام بتقيبدها وضربها حتي فقدت الوعي، وعندما حاول إسعافها ونقلها إلى المستشفى تأكد من وفاتها فتركها في المنزل وأخبر الجيران بالاتصال بوالدتها المطلقة لحضورها لرؤية ابنتها لانها توفيت وقد حضرت الام وابلغت الشرطة فور رؤيتها لجسد طفلتها وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.