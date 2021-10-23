ضمن "حياة كريمة".. الكشف الطبي على 2481 مواطنا بالمجان بأسوان

السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:40 م

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الصحة داخل منطقة الشلال بمركز أسوان ، وقرية الحجندية بمركز كوم أمبو، حيث استمرت أعمال القوافل على مدار يومين.

وأكد المحافظ أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى على عدد ( 2481 ) مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى .

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