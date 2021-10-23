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السبت 23 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

نشرة
نشرة
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تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت؛ والتى جاءت حسب التالي:-
 

افتتاح المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4454539

 

الإسكان: تخصيص 24 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لأنشطة متنوعة

https://www.albawabhnews.com/4454535

إنشاء صومعة معدنية بسعة 100 ألف طن بميناء بورسعيد

https://www.albawabhnews.com/4454547

 

بعد انخفاض أسعاره.. اتحاد الصناعات: مخزون الأرز يكفى حتى سبتمبر 2022

https://www.albawabhnews.com/4454541

 

الاتصالات تطلق منحة لتدريب 1000 شاب على تكنولوجيات التحول الرقمي

https://www.albawabhnews.com/4454509

 

, نشرة اقتصاد البوابة نيوز الجديدة - الإسكان الاجتماعي اتحاد الصناعات صومعة