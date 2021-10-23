نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت؛ والتى جاءت حسب التالي:-
افتتاح المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة
https://www.albawabhnews.com/4454539
الإسكان: تخصيص 24 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لأنشطة متنوعة
https://www.albawabhnews.com/4454535
إنشاء صومعة معدنية بسعة 100 ألف طن بميناء بورسعيد
https://www.albawabhnews.com/4454547
بعد انخفاض أسعاره.. اتحاد الصناعات: مخزون الأرز يكفى حتى سبتمبر 2022
https://www.albawabhnews.com/4454541
الاتصالات تطلق منحة لتدريب 1000 شاب على تكنولوجيات التحول الرقمي
https://www.albawabhnews.com/4454509