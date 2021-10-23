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السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية  مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 23 أكتوبر، وبلغ متوسط الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك،مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.63  جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، أمس. 
 وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، أمس.

و بالنسبة لأسعار العملات العربية وعلي رأسها أسعار "الريال السعودي والدرهم الاماراتي والدينار الكويتي " وهي الاكثر طلبا وتداولا في سوق الصرف المصري، فقد شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.86 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع،  مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، أمس.  

الدولار الاسترلينى , أسعار اليورو والإسترليني البنك المركزي , البوابة نيوز