"التعليم": ضوابط مشددة لحفظ وتسلم التغذية المدرسية

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:54 م

بحسب"التربية والتعليم"، تتضمن الوجبة الغذائية، توفير أنماط مختلفة من الوجبات وفقا لنتائج مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم، لطلاب المدارس تحت شعار ١٠٠ مليون صحة، حيث سيتم تسليم رياض الأطفال وابتدائي، ما يقرب من ١٣ مليون وجبة يوميا للطلاب على مستوى الجمهورية.

إجراءات التسليم

وتستعد المديريات التعليمية، لتنفيذ كافة الإجراءات بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وكذا الحفاظ على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على الطلاب، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجبات من جهة التوريد للمدارس.

وتخضع الوجبات للفحص الظاهرى بالمدارس بموجب محضر فحص يومى وعند وجود مظاهر لعلامات التلف يتم استبعاد المشكوك فيه وذلك بموجب محضر إثبات حالة، من قبل لجنة التغذية.

وتوضع الكميات المستبعدة في مكان غير أماكن الاستلام أو التخزين أو التوزيع وتستبدل من الجهة الموردة دون أدنى اعتراض منها ولا يحق لمندوب الصحة أخذ عينات منها للتحاليل لكونها مستبعدة وغير صالحة ويكتب عليها عبارة (وجبات مستبعدة).

والالتزام بإجراء التحليل الكمى شهريا (تحليل القيمة التغذوية) على أن يتم سحب عينة من إحدى دفعات التوريد الشهرية (مرة كل شهر)، والذى يتم بمعرفة المعهد القومى للتغذية وفقا لخطة سحب العينات.

وتتخذ الموافقة الأمنية على جميع القائمين على تسليم الوجبات من جهة التوريد ويتم إخطار المديريات بأسماء وأرقام (المحمول/ الرقم القومى) من مفوض لكل جهة التوريد ومندوبى التوزيع.

كما يتم استلام الوجبات وفقا للعدد المقيد للتلاميذ بالمدرسة ويتم التوزيع وفقا للعدد الفعلى للتلاميذ وبالتنسيق مع الجهة الموردة بحيث لا يتبق وجبات بالمدرسة في نهاية الأسبوع.

وتوزيع الوجبات على المدارس المستفيدة على الحضور الفعلى للتلاميذ بناء على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة بدون وجبات زائدة ولا يتم حرمان أى تلميذ نهائيا من الوجبة لأى سبب كان.

ويتم استلام الوجبات في كراتين تحتوى على وجبات مغلفة ومدون عليها جميع البيانات الحاوية بها وعليها بار كود، ولا يتم استلام الكراتين المفتوحة أو التى تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل.

- باكو بسكويت سادة ٤٠ جراما مدعما بالفيتامينات، إضافة إلى علبة لبن ١٢٥ ملى بطعم الفواكه، وباكو بسكويت سادة ٨٠ جراما مدعما بالفيتامينات، وعلبة عصير ٢٠٠ ملى لطلاب المرحلة الابتدائية.

كما توجد بدائل للوجبة تشمل بار حلاوة طحينية ٤٠ جراما، ورغيف خبز محشو بالجبنة ٧٠ جراما، أو باكو بسكويت ويفر ٤٥ جراما مدعما بالفيتامينات، ومثلث جبنة ورغيف عيش خبز فينو أو لبنانى أو باتيه أو كرواسون ٦٠ جراما.

أما وجبة التعليم الإعدادى والثانوى والتعليم المجتمعى والفصل الواحد: باكو بسكويت بالعجوة ٨٠ جراما، عصير ٢٠٠ جرام- وتوجد بدائل منها باكو بسكويت سادة ٨٠ جراما، أو ٢ باكو ٤٠ جراما وعلبة عصير أو لبن ٢٠٠ ملي، وبار حلاوة طحينية ٤٠ جراما ورغيف خبز محشو بالجبنة ٧٠ جراما، وباكو بسكويت ويفر ٤٥ جراما مدعم بالفيتامينات، ومثلث جبن ورغيف خبر فينو أو لبنانى أو باتيه أو كرواسون ٦٠ جراما.