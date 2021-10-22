«كوفيد-19» يهدد حول العالم.. موسكو فى طريق مسدود.. زيادة الإجازات المرضية بإيطاليا.. بريطانيا تواجه الخطر

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 08:08 م

نشرت صحيفة«لوموند» الفرنسية تقريرًا شاملًا عن جائحة كورونا حول العالم، مشيرة إلى أن الفيروس أصبح يهدد الكثير من دول العالم، حيث تسبب فى مقتل ما لا يقل عن ٤.٩ مليون شخص منذ نهاية ديسمبر ٢٠١٩، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية مع الأخذ فى الاعتبار زيادة الوفيات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بفيروس كورونا، يمكن أن يكون عدد الوفيات أعلى بمرتين إلى ثلاثة أضعاف، أو بين ١٠ و١٥ مليون حالة وفاة.

وامس الخميس، سجلت روسيا فى غضون أربع وعشرين ساعة عددًا غير مسبوق من الإصابات والوفيات، على التوالى ١٠٣٦ حالة وفاة و٣٦٣٣٩ حالة إصابة جديدة.

وأمر سيرجى سوبيانين، عمدة موسكو، بإغلاق جميع الشركات والمنظمات غير الأساسية، من ٢٨ أكتوبر إلى ٧ نوفمبر، من أجل وقف تفشى الوباء، ويمكن أن تظل محلات السوبر ماركت والصيدليات مفتوحة فقط.

كان مجلس مدينة موسكو قد أعلن بالفعل الثلاثاء الماضى، أنه يجب حجز جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي ٦٠ عامًا لمدة أربعة أشهر اعتبارًا من ٢٨ أكتوبر، والشركات يجب أن تلجأ إلى ٣٠٪ من العمل عن بعد على الأقل حتى نهاية فبراير.

إيطاليا: سيل من الإجازات المرضية

منذ أن أصبح تصريح الصحة إلزاميًا للذهاب إلى العمل فى ١٥ أكتوبر، سجلت إيطاليا زيادة حادة فى عدد الإجازات المرضية.

وفقًا للأرقام التى نقلها الضمان الاجتماعي، فى ١٥ أكتوبر، تم إصدار ٩٤١١٣ إجازة مرضية من قبل الأطباء المعالجين، مقابل ٧٦٨٣٦ إجازة قبل أسبوع (+ ٢٨٪). الإثنين ١٨ أكتوبر تم إصدار ١٩٢.١٧٤ إجازة مرضية مقابل ١٦٥.٠٦١ قبل أسبوع (+ ١٦٪).

كما أدى إدخال تصريح الصحة الإلزامى إلى زيادة كبيرة فى عدد اختبارات المستضدات السريعة، حيث تم إجراء أكثر من ٩٠٠ ألف اختبار يوم الإثنين، ونحو ٦٠٠ ألف يوم الثلاثاء و٨٠٠ ألف يوم الأربعاء، وفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت.

الفيروس وسط البريطانيين

وسجلت المملكة المتحدة ٥٢٠٠٩ حالة إصابة بفيروس كوفيد -١٩، امس الخميس، وزادت حصيلة الوفيات بمقدار ١١٥ حالة وفاة لتصل إلى ١٣٩١٤٦ حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء، واختفى الوباء لأسابيع من الأحداث والمخاوف الحالية، وعاد الوباء فجأة ليتذكره البريطانيون.

واعترفت الحكومة أن العدوى قد تصل قريبًا إلى ١٠٠٠٠٠ حالة يوميًا، ومع ذلك، رفضت الدعوات لإلغاء رفع القيود الأخيرة، وبدلًا من ذلك شجعت أولئك الذين تزيد أعمارهم علي ٥٠ عامًا على تلقى جرعة معززة والشباب الذين لم يتم تطعيمهم على القيام بذلك لتجنب جولة جديدة مع اقتراب عيد الميلاد.