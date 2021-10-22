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الجمعة 22 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في إياب أبطال أفريقيا اليوم

الزمالك وتوسكر
الزمالك وتوسكر
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة على ملعب ستاد برج العرب بالأسكندرية وكانت مباراة الذهاب إنتهت في كينيا بفوز الزمالك بهدف دون رد، ويسعى كارتيرون المدير الفني للزمالك للفوز اليوم والتأهل لدوري المجموعات.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في إياب دوري أبطال أفريقيا

وينطلق البث المباشر للمباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات مباريات العودة لدور ال 32 بين الزمالك وتوسكر الكيني ويمتلك الفريق الأبيض أفضلية الفوز بهدف دون رد على ملعب الفريق الكيني مما يسهل مباراة اليوم على نجوم الزمالك والتي تجرى على ملعب ستاد برج العرب بالأسكندرية وننقل بث مباشر للمباراة على موقع البوابة نيوز.

ويتكون تشكيل الزمالك في مباراة اليوم ضد توسكر الكيني من:

محمد أبو جبل لحراسة المرمى.

خط دفاع مكون من حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش واحمد فتوح ومحمود علاء.

بينما يتكون خط الوسط من طارق حامد وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

ويقود خط الهجوم في المباراة التي تنقل في بث مباشر بين الزمالك وتوسكر الكيني سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر بين فريق الزمالك وتوسكر الكيني على ملعب برج العرب في إياب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة 

 

 

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