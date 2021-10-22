نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التي شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة.
نيفين جامع تستقبل السفير القطري لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة
https://www.albawabhnews.com/4454102
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب
https://www.albawabhnews.com/4454103
وزير الإنتاج الحربى يصل القاهرة اليوم بعد انتهاء زيارته لمعرض "ADEX 2021" بكوريا
https://www.albawabhnews.com/4454099
معيط: الرئيس السيسي جعل مصر أكثر جذبا للاستثمارات
https://www.albawabhnews.com/4454092