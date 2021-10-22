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الجمعة 22 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

نشرة
نشرة
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التي شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة.

نيفين جامع تستقبل السفير القطري لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة

https://www.albawabhnews.com/4454102

 

وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب

https://www.albawabhnews.com/4454103

 

وزير الإنتاج الحربى يصل القاهرة اليوم بعد انتهاء زيارته لمعرض "ADEX 2021" بكوريا

https://www.albawabhnews.com/4454099

 

معيط: الرئيس السيسي جعل مصر أكثر جذبا للاستثمارات

https://www.albawabhnews.com/4454092

 

نشرة أخبار الاقتصاد وزيرة الصناعة السفير القطرى , البوابة نيوز المالية