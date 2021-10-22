الصين ترد على تهديدات الرئيس الأمريكي بشأن تايوان

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:18 م

ردت وزارة الخارجية الصينية، على تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن تايوان، قائلة: "لن نتنازل أبدا عن مصالحنا الحيوية ولا يوجد أي مجال للمساومة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين، إن بكين تحث واشنطن على التحرك بحذر بشأن تايوان بعد أن قال بايدن إن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من هجمات بكين.

وشدد على أن "الصين ليس لديها مجال للتسوية بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها الحيوية"، محذرا من أن واشنطن "ينبغي أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان"

حيث قال رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن تايوان عسكريًا، في حال تعرضها لهجوم من الصين التى تعتبرها جزءً من أراضيها.

في حوار بايدن مع ناخبين في بالتيمور بولاية ماريلاند مساء أمس الخميس أذاعته شبكة سي إن إن قال: "نعم، لدينا التزام بالدفاع عن الجزيرة"، بحسب فرانس برس.

يتعارض تصريح الرئيس الأمريكي مع ما يسمى بسياسة "الغموض الاستراتيجي" التي طبقتها الولايات المتحدة لفترة طويلة، حيث تساعد واشنطن تايوان في بناء وتعزيز دفاعاتها دون التعهد صراحة بتقديم مساعدتها في حالة وقوع هجوم.

