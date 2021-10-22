وسط إجراءات احترازية.. احتفال رمزي بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبو سمبل

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 08:48 ص

وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.. شهد العديد من المسئولين تعامد أشعة الشمس علي وجة الملك رمسيس الثاني بمعبد قداس الأقداس بأبوسمبل.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد مديرآثار أسوان، أن الشمس تعامدت علي وجة رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في تمام الساعة الخامسة و٥٣ دقيقة لتعلن بداية موسم الفيضان والزراعة عند القدماء المصريين، مشيرا إلى أن الظاهرة استمرت لمدة ٢٠ دقيقة.

حضر الاحتفال الرمزي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ووزير الطيران المدني ومحافظ أسوان أشرف عطية، بالإضافة إلى ٥٠ سفيرا ودبلوماسيا وإعلاميا وصحفيا وعائلاتهم.

كانت مشاهدة ظاهرة التعامد قد شهدت تواجدا أمنيا مكثفا بالإضافة إلي الإجراءات الأمنية المتمثلة في أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة والتي وصلت إلى ٦٤كاميرا منتشرة في جميع ربوع المعبد.