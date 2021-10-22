كورونا في الكويت.. تسجيل 25 إصابة جديدة و41 حالة شفاء

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:01 ص

سجلت وزارة الصحة في الكويت يوم الخميس، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كوورن االمستجد، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بـ"كوفيد-19"، بينما تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة بهذا الفيروس التاجي وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة الكويتية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، تزايد العدد الإجمالي لحالت الإصابة بفيروس كورونا لتصل إلى 412449 حالة إصابة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 2459 حالة وفاة، وارتفع إجمالي حالات الشفاء من هذا الفيروس لتصل إلى 409490 حالة شفاء وذلك الاحصاءات منذ بداية جائحة فيروس كورونا.