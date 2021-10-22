نائب محافظ الجيزة: تنسيقية شباب الأحزاب أعضائها كانوا في صدارة المشهد خلال ثورتي يناير و30 يونيو

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:26 ص

قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيون، إن تنسيقية شباب الأحزاب كشفت تحمس الشباب للمشاركة في العمل العام.

وتابع خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «التنسيقية تتعامل مع أفكار وتيارات سياسية وليس كتل نيابية»، مشيرا إلى أن عضوية تنسيقية شباب الأحزاب مفتوحة أمام الجميع، مع التشديد على عدم إقصاء تيار سياسي، واعتماد النقاش بصفة دورية.

وأضاف «تنسيقية شباب الأحزاب تتميز بأنها كيان غير مصنطع، فجميع أعضائها كانوا في صدارة المشهد خلال ثورتي يناير و30 يونيو».