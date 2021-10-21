الجالية المصرية بنيويورك تحتفل بذكرى المولد النبوي

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 11:42 م

أقامت الجالية المصرية بنيويورك احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف وذلك بمسجد عثمان بن عفان.

وقال جوزيف بطرس قبطي مقيم بنيويورك وشارك خلال الاحتفالية أن ربنا خلقنا جميعًا ويحب جميع البشر، وانا في قلبي محبة لجميع البشر.

وأوضح الدكتور أحمد دويدار إمام المركز الإسلامي بوسط منهاتن، بعض الأمور في الدين شارحًا معنى التقدمية الفكرية في الدين وهذه التقدمية لقول النبي "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" والتقدمى يعني الرقى في الإنسان ولا يرتبط ذلك بدين أولون معين.

وأقسم خلال الاحتفالية أنه رأى صورة للبابا شنودة وهو يجلس جلسة القديسين.

وأوضح في كلمته أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة أما باقي الانبياء فبعثت للناس خاصة سواء أهله أو ابنه مثل سيدنا لقمان.



