أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 في السوق المحلي

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 05:42 م

استقرت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، بعد ان ارتفعت صباح اليوم متأثرة بزيادة سعر المعدن الأصفر في أسواق الذهب العالمية.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال مستهل التعاملات إلى 901.51 جنيه مقابل 897.60 جنيه، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا و اقبالا بالأسواق) ليصل إلى 788.84 جنيه مقابل 785.42 جنيه، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر ليسجل 676.14 جنيه مقابل 673.21 جنيه، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، ويمثل الاعيرة المنخفضة، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 525.88 جنيه مقابل 523.60 جنيه، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 450.75 جنيه مقابل 448.80 جنيه، أمس.

وزاد سعر أوقية الذهب في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس إلى 28037 جنيها (1786 دولارا) مقابل 27915 جنيها (1777 دولارا)، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (و الذي يزن حوالي 8 جرامات من عيار 21) خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 6311 جنيها (401.94 دولار) مقابل 6283 جنيها (399.98 دولار)، أمس.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والاعيرة ، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار.

وبالنسبة لأسعار الذهب عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، 21 أكتوبر 2021 ، مستفيدة من تنامي مخاوف التضخم العالمية والقلق من قيود سلاسل الإمدادات التي قد تقوض نمو الاقتصاد العالمي.

وحسب بلومبرج، زادت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 0.19% أو بمقدار 3.32 دولار لتسجل 1,785.40 دولار للأوقية .

كما زادت أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 2021 بنسبة 0.05% أو 0.9 دولار لتسجل 1,785.80 دولار للأوقية.

و و اصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي وسط اهتزاز الدولار مما جعل الذهب أرخص سعرا للمشترين الأجانب.

وقال كريستوفر وولر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي إنه إذا استمر التضخم في الارتفاع بوتيرته الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة فإن صناع القرار في البنك قد يحتاجون لانتهاج سياسية أكثر تشددا العام المقبل.