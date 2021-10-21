سعر الدولار مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 04:50 م

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مساء تداولات اليوم الخميس، 21 أكتوبر 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي ،عند أخر تعاملات الأسبوع نظرا لعطلة البنوك المصرية، لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الخميس، وتنتهي يوم السبت المقبل، على أن تعود للعمل يوم الأحد المقبل احتفالا بالمولد النبوي الشريف .

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك،مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر( أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء, و15.76 جنيه للبيع.