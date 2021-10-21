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الخميس 21 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نقل الخطيب للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

البوابة نيوز
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تعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي  لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء اليوم لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد. 
وتم نقل الكابتن محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.