نقل الخطيب للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 02:38 ص

تعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء اليوم لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وتم نقل الكابتن محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.