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الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في فلسطين.. تسجيل 275 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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