سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. تسجيل 275 إصابة جديدة
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.