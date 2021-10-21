كورونا في فلسطين.. تسجيل 275 إصابة جديدة

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 04:14 ص

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.