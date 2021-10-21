كورونا في البحرين.. تسجيل 74 إصابة جديدة

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 01:23 ص

سجلت البحرين 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتماثل 63 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 276.336 والمتعافين 274283، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للمتوفين عند 1392 حالة.