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الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في البحرين.. تسجيل 74 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت البحرين 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتماثل 63 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 276.336 والمتعافين 274283، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للمتوفين عند 1392 حالة.

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