ناقد رياضي: ريال مدريد الأقرب للفوز على برشلونة

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 10:43 م

اكد زاهر حمدي الناقد الرياضي أن ريال مدريد الأوفر حظًا قبل مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري في ملعب "كامب نو" معقل البارسا.

وقال زاهر حمدي، في تصريحات علي قناة “سكاي سبورت”، إن ريال مدريد الأقرب للفوز على برشلونة الإسباني بفضل ما يمتلكه من مجموعة لاعبين مميزين في الوقت الحالي ويمنحه التفوق على البارسا في كلاسيكو الأرض.

وأضاف:" الأوراق الرابحة لدى الفريق الملكي تعطيه الأفضل في حسم لقاء كلاسيكو الأرض على حساب برشلونة".

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في 24 أكتوبر الجاري فيما تعد بداية حقبة جديدة في تاريخ المواجهة الأكثر شهرة في كرة القدم

كان رونالدو قد رحل عن ريال مدريد لينضم إلى يوفنتوس في 2018 ثم عاد بعدها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يرحل ميسي للنادي الباريسي مجانًا، نظرًا لعدم استطاعة النادي الكتالوني تجديد عقده.