اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 02:00 ص

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:

"أبو العينين" يطالب بحوافز لصناعات المستقبل.. ويعلن عن مقترح بتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير في مارس المقبل

https://www.albawabhnews.com/4453311

توقعات بزيادة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة

https://www.albawabhnews.com/4453288

العربي يرأس وفدا مصريا لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال

https://www.albawabhnews.com/4453275

وكيل مجلس النواب: لن نفرط في حقوق التيل .. ولسنا ضد التنمية في إثيوبيا

https://www.albawabhnews.com/4453272

سفير أوكرانيا يبحث التعاون المشترك مع رئيس اتحاد المستثمرات العرب

https://www.albawabhnews.com/4453262

وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير القطري الجديد بالقاهرة

https://www.albawabhnews.com/4453254

جلسة حوارية عن زيادة تكافؤ الفرص في اقتصاد الفضاء خلال فعاليات إكسبو

https://www.albawabhnews.com/4453230

أبو العينين: يجب إنشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة

https://www.albawabhnews.com/4453142

عبدالرحمن بخش: 800 مليون شخص يبيتون بدون طعام

https://www.albawabhnews.com/4453093

«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل حول «الاقتصاد الرقمي والمنافسة في المنطقة الأفريقية»

https://www.albawabhnews.com/4453229