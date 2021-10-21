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الخميس 21 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:

"أبو العينين" يطالب بحوافز لصناعات المستقبل.. ويعلن عن مقترح بتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير في مارس المقبل

https://www.albawabhnews.com/4453311

توقعات بزيادة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة

https://www.albawabhnews.com/4453288

العربي يرأس وفدا مصريا لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال

https://www.albawabhnews.com/4453275

وكيل مجلس النواب: لن نفرط في حقوق التيل .. ولسنا ضد التنمية في إثيوبيا

https://www.albawabhnews.com/4453272

سفير أوكرانيا يبحث التعاون المشترك مع رئيس اتحاد المستثمرات العرب

https://www.albawabhnews.com/4453262

وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير القطري الجديد بالقاهرة

https://www.albawabhnews.com/4453254

جلسة حوارية عن زيادة تكافؤ الفرص في اقتصاد الفضاء خلال فعاليات إكسبو

https://www.albawabhnews.com/4453230

أبو العينين: يجب إنشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة

https://www.albawabhnews.com/4453142

عبدالرحمن بخش: 800 مليون شخص يبيتون بدون طعام

https://www.albawabhnews.com/4453093

«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل حول «الاقتصاد الرقمي والمنافسة في المنطقة الأفريقية»

https://www.albawabhnews.com/4453229

النشرة الاقتصادية أخبار الاقتصاد مؤتمر اقتصاد أسعار السيارات القديمة