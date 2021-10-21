اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:
"أبو العينين" يطالب بحوافز لصناعات المستقبل.. ويعلن عن مقترح بتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير في مارس المقبل
https://www.albawabhnews.com/4453311
توقعات بزيادة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة
https://www.albawabhnews.com/4453288
العربي يرأس وفدا مصريا لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال
https://www.albawabhnews.com/4453275
وكيل مجلس النواب: لن نفرط في حقوق التيل .. ولسنا ضد التنمية في إثيوبيا
https://www.albawabhnews.com/4453272
سفير أوكرانيا يبحث التعاون المشترك مع رئيس اتحاد المستثمرات العرب
https://www.albawabhnews.com/4453262
وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير القطري الجديد بالقاهرة
https://www.albawabhnews.com/4453254
جلسة حوارية عن زيادة تكافؤ الفرص في اقتصاد الفضاء خلال فعاليات إكسبو
https://www.albawabhnews.com/4453230
أبو العينين: يجب إنشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة
https://www.albawabhnews.com/4453142
عبدالرحمن بخش: 800 مليون شخص يبيتون بدون طعام
https://www.albawabhnews.com/4453093