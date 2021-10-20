الهوية الإعلامية للإمارات تحتل المرتبة 11 عالميا

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 04:41 م

احتلت الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات المرتبة 11 عالمياً في تقرير تصنيف قوة العلامة التجارية للهويات الإعلامية للدول لعام 2021 الصادر عن مؤسسة "براند فايننس" العالمية بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز جديدة عن تصنيفها في المؤشر نفسه العام الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 11% في القيمة الاقتصادية لهوية الإمارات الإعلامية التي بلغت 749 مليار دولار، مقارنةً بـ 672 مليار دولار في العام الماضي، حسبما افادت قناة العربية.

وتقدمت الإمارات في المؤشر على دول عريقة في تصنيف أقوى الهويات الإعلامية على مستوى العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وكانت الدولة غير الغربية الوحيدة التي وصلت إلى المراكز الأولى في القائمة إلى جانب سنغافورة التي حلت في المركز الرابع ضمن المؤشر، مما يعكس تحولاً نوعياً غيّر سيطرة عدد من الدول على المراكز الأولى في التصنيف العالمي.

ويشكل الصعود المستمر لأداء الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات مؤشراً على نجاح استراتيجيتها الوطنية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يعزز موقع هويتها الإعلامية في الصدارة في مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الانطباعات العالمية التي رصدها التقرير عن كفاءة دولة الإمارات في التعليم والعلوم قد وضعتها في موقع متقدم، وشكل نجاح مهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" عاملاً أساسياً في هذا المجال. كما تميزت دولة الإمارات على المستوى العالمي لأدائها المتميز وسرعة استجابتها محلياً وعالمياً لأزمة كوفيد-19 العالمية.

وسجلت الدولة نقاطاً عالية في معايير التأثير على الساحة العالمية والأعمال والتجارة، والتي ستدعمها استضافة الدولة 192 بلداً على أرض إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

وقال محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأماراتي: " يشكل ارتفاع القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية الإماراتية من المرتبة 18 في العام الماضي إلى المرتبة 17 خلال العام الحالي مؤشراً واضحاً على مكانة دولة الإمارات وسمعتها العالمية الرائدة، وتنافسيتها العالية في مختلف المجالات.

وأضاف أنه لا شك أن تحقيق نمو بنسبة 11% في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية لدولة الإمارات والتي وصلت حالياً إلى 749 مليار دولار ، ارتفاعاً من 672 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، يعتبر إنجازاً جديداً ونوعياً في عام الخمسين لدولة الإمارات، التي نجحت في فترة زمنية قصيرة من عمر الأمم في أن ترسخ اسمها وهويتها العالمية كدولة متقدمة ورائدة في العديد من المؤشرات العالمية، وقصة نجاح استثنائية تروى لكل الأجيال.

وأشار القرقاوي إلى أن صعود الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات من المركز 14 إلى المركز 11 في مؤشر "براند فايننس" لأقوى الهويات الإعلامية للدول لعام 2021 الذي يستطلع آراء عشرات آلاف المشاركين من 100 دولة حول العالم، تأكيد جديد على تميّز النموذج الإماراتي في التخطيط الاستراتيجي والتنمية وتصميم المستقبل والاتصال الإعلامي المفتوح والشفاف والتفاعلي مع الجمهور حول العالم، لتقديم قصص نجاح ملهمة من على أرض الدولة.