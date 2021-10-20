21 ديسمبر.. نظر دعوى نفقة الفنانة زينة ضد أحمد عز

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 03:19 م

أجلت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، دعوى الفنانة زينة، والتى تطالب فيها بزيادة نفقتها ضد الفنان أحمد عز إلى جلسة 21 ديسمبر.

وكانت قد قضت محكمة الأمور الوقتية بمحكمة أسرة مدينة نصر، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من مدرسة دولية إلى أخرى.

وكانت قد قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، مع تأييد حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية توأم زينة عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

وكانت قضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام الفنان بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه من الفنانة زينة عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.