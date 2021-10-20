وداعا فيس بوك.. الشركة بصدد تغيير اسمها الأسبوع المقبل

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 01:19 م

كشفت تقارير عالمية عن نية شركة "فيس بوك" العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي إعادة تسمية الشركة باسم جديد الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع "ذا فيرج" أن مارك زوكربيرج مالك فيس بوك سيخطط للتحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر الشركة السنوي Connect في 28 أكتوبر، وقد يكون الكشف عنه قبل ذلك، يهدف إلى الإشارة إلى طموح عملاق التكنولوجيا في أن يكون معروفا أكثر من باقي وسائل التواصل الاجتماعي وجميع العلل التي تنطوي عليها.

وأكد أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيس بوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة "أم" ستشرف على مجموعات مثل إنستجرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

في شهر يوليو ، قال زوكربيرج لموقع "ذا فيرج" أنه خلال السنوات العديدة القادمة "سننتقل بشكل فعال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط اجتماعية إلى شركة metaverse"، يمكن أن تعمل إعادة تسمية العلامة التجارية أيضًا على فصل العمل المستقبلي، الذي يركز عليه زوكربيرج عن التدقيق المكثف الذي يخضع له "فيس بوك" حاليا بشأن الطريقة، التي تعمل بها منصته الاجتماعية.

وأضاف زوكربيرج، "وأعتقد أنه سيكون الفصل الكبير التالي لشركتنا أيضا، حيث سنضاعف حجمه في هذا المجال".

هذا وأعلنت الشركة في وقت سابق عن خطط لخلق 10 آلاف وظيفة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في بناء "كون الواقع الافتراضي" أو الميتافيرس.