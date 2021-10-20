رسائل وزير الداخلية في حفل تخرج طلبة كلية الشرطة

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 11:47 ص

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إننا نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة تمثل نخبة واعدة من رجال الشرطة ليشاركوا زملائهم مواصلة العمل ليل نهار من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة يدرك إدراكا كاملا بما يحيط بالوطن من تحديات، مشيرا إلى أن الشرطة تواصل جهودها لمكافحة الجريمة والتصدي لها، مؤكدا أن وزارة الداخلية تواصل التطوير الشامل للمنظومة الأمنية للتفوق على التحديات.

وقال وزير الداخلية، نعمل على تعزيز أجهزة وزارة الداخلية ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتم استحداث دبلومة حفظ السلام والنزاعات الدولية، ونعمل على الاستفادة من عناصر الشرطة النسائية في العديد من المجالات، مشيرا إلي أنه تم استحداث منظومة التقييم الشامل لطلبة كلية الشرطة.

وتابع “أتوجه بالتحية والإعزاز لرجال الشرطة والقوات المسلحة الباسلة في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وأتوجه بالتحية للشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة”.

وأشار إلى أن مصر تمضى في عهد الرئيس السيسى وفق خارطة طريق لتحقيق مسار التنمية والرخاء وإعادة بناء الدولة التي كادت أن تعصف بها المؤامرات والدسائس.

وقال: إن هيئة الشرطة قامت بدورها في تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومواكبة التطور غير المسبوق الذى تشهده الدولة على كافة المستويات وفق سياسات أمنية معاصرة تعتمد على مفهوم الأمن الشامل وتطوير كافة مقومات العمل الشرطى، بداية من تطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله وذلك تحديث كافة منظومات العمل البشرى والاعتماد الأسلوب العلمي في مختلف الفئات، والارتقاء بالأداء والقدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات.

وشهد اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب اليوم، حيث تعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وأكاديمية الشرطة لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.