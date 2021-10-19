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الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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فضائيات

مفاجأة.. المحلل الشرعي: "لم أتزوج 33 مرة.. وكان نفسي أكون مشهور وأشتغل في الإعلانات"

محمد الملاح المحلل
محمد الملاح المحلل الشرعي
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مفاجأة جديدة فجرها محمد الملاح المحلل الشرعي، حول تصريحاته التليفزيونية وتأكيده في أكثر من لقاء تليفزوني، إنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي.

كشف محمد الملاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، أن كل ما قاله ليس حقيقيا قائلا:" أنا عايز أقول الحقيقة للناس، أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كـ محلل شرعي".

وتابع " الملاح": "رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التليفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي".

وقال " الملاح": "حصلت على وعد بأنني سأكون نجما لامعا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الامر، وأنا أعمل كـ موديل إعلانات في الأساس ".

واستطرد " الملاح ":"لن أتحدث  في هذا الأمر إلا بوجود المحامي الخاص بي كي لا أقع في أي مساءلة قانونية".

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