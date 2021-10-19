جامعة بنها تحتفل بالعيد الـ60 لإنشاء كلية الهندسة بشبرا

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 11:00 م

تحتفل جامعة بنها السبت المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمناسبة مرور 60 عاما علي إنشاء كلية الهندسة بشبرا.

يأتي ذلك فى إطار تقدير القيادة السياسية للعلم والعلماء والمهندسين وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتورخالد عبد الغفار علي حرص الدولة المصرية علي تقدير الصروح العلمية التي تساهم في إعداد الكوادر البشرية اللازمة لدفع عجلة التنمية. ومن جانبه أوضح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها علي تقدير الجامعة لدور كلية الهندسة بشبرا كأحد أهم الصروح العلمية والهندسية على مستوى الوطن العربي والمصرى.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا علي دورها الريادي في إثراء مفاهيم البحث العلمي وزيادة الروابط مع الأشقاء في أفريقيا والمنطقة العربية مع التأكيد علي التواصل مع علماء مصر فى دول العالم لتبادل الخبرات في كافة المجالات الهندسية من أجل الوصول إلى مفاهيم التنمية المستدامة والتي تساهم فى صناعة مستقبل أكثر إشراقا للوطن الغالي.

بينما أكد الدكتور عمرو حنفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع علي دورها الرائد في دعم المشروعات القومية وخدمة المجتمع المحيط بها من خلال كوادرها البشرية وعلمائها المتميزين في مناحي العلوم الهندسية المتعددة.