محمد صلاح يصنع التاريخ ويمنح ليفربول التقدم على حساب أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 10:52 م

أحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه و الثاني له في شباك أتليتكو مدريد لتصبح النتيجة 3 - 2 لصالح ليفربول في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو معقل الفريق الإسباني بالعاصمة مدريد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في الشوط الأول

تقدم ليفربول بالهدف الأول فى الدقيقة 9 عن طريق محمد صلاح، ثم عزز نابي كايتا تقدم الريدز بالهدف الثاني فى الدقيقة 13، قبل أن يقلب أنطوان جريزمان الطاولة على الضيوف بتسجيله هدفين لأتليتكو مدريد فى الدقيقتين 20 و34 من عمر اللقاء.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، ألكسندر آرنولد.

الوسط: جوردان هيندرسون ، ميلنر ، نابى كيتا.

الهجوم: ساديو ماني ، فيرمينو ، محمد صلاح.

فى المقابل بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: فيليبي ، كوندوجبيا ، ماريو هيرموسو.

الوسط: كيران تريبيير ، توماس ليمار - كوكي - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو.

الهجوم: جريزمان ، جواو فيليكس.

ويسعي أبناء يورجن كلوب إلى الفوز والعودة بالنقاط الثالثة من مدريد لضمان بقائه متصدرا المجموعة، بعد فوزه بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ثم سحق بورتو بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثانية.

فيما سيحاول أتلتيكو مدريد استغلال عاملى الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة الثالثة وتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة عن الليفر حال نجاح أبناء دييجو سيمونى من الفوز بأى نتيجة، بعد التعادل السلبي مع بورتو البرتغالى أتلتيكو مدريد، والفوز على ميلان بنتيجة 2-1.