عزوز رئيسًا لهيئة الغابات والمراعي فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة بالأمم المتحدة

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 10:10 م

انتخب الدكتور علاء عزوز رئيسًا لهيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمدة عامين، كما تم انتخاب ثلاثة نواب لرئيس الهيئة: "جميل كيلياني- تونس، خالد شركى - المغرب، قُطيبة حمود- المملكة العربية السعودية، أيسينور ديمير- تركيا "كمقرر".

جاء ذلك خلال اجتماع فعاليات الدورة الـ 25 لهيئة الغابات والمراعي في إقليم الشرق الأدنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تستضيفها مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة 90 عضوا من 27 دولة، فضلا عن ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمة والمؤسسات المالية.

شارك بالحضور بهذه الجلسة: نائب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو)، وزير الزراعة والغابات السوداني، وزير الأمن الغذائي الباكستانى، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وكان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ترأس وفد مصر المشارك في اجتماع الدورة الخامسة والعشرون لهيئة الغابات والمراعي لمنطقة الشرق الأدنى والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.