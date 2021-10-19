نواب ونائبات قادمات: مصر ستظل بعطاء أبنائها وتضحياتهم

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 05:41 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مصر سوف تظل بعطاء رجالها وشبابها ونسائها وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطناً عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل إعتبار.

جاء ذلك خلال تهنئتها، الأمة الإسلامية والعربية، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والإمام الأكبر شيخ الأزهر ، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

وأوضحت في بيان اليوم أن المصريين مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل بلدهم قوية، كما أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها في حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره.

وطالبت المصريين الوقوف بجوار الرئيس لتخطى الصعاب والعمل على زيادة الإنتاج حتى يتسنى لنا النهوض بالبلاد.