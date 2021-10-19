18 فائدة صحية للدخن

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 05:22 م

الدخن تعتبر مصدراً جيداً للكربوهيدرات، والألياف، والفيتامينات، وهو نوع من أنواع الحبوب التي تساعد في إزالة السموم وتعزيز صحة الإنسان، وفوائد أخرى جمالية وتبرز “البوابة نيوز” فوائد الدخن التي لا تعد ولا تحصى للجسم والصحة.



-فوائد الدخن الصحية:

1-فوائد الدخن للقلب:

نبات الدخن من الحبوب التي يمكن إضافتها إلى نظامكِ الغذائي، والدخن غني بالمغنيسيوم الضروري لخفض مستوى ضغط الدم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية، ويخفض من مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، مما يقي من أمراض القلب والشرايين.

2-فوائده للدورة الدموية:

يعتبر عنصر البوتاسيوم من أهم العناصر التي تساعد في خفض ضغط الدم، عبر توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدورة الدموية، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

3-فوائده للكوليسترول في الدم:

تعتبر نسبة الألياف العالية الموجودة في الدخن، خياراً جيداً لمن يحاولن خفض مستويات الكولسترول لديهن.

4-فوائده لمرض السكري:

يحتوي الدخن على كمية وفيرة من المغنيسيوم، والذي يعمل على زيادة فعالية الأنسولين في الجسم، الأمر الذي يساعد على تجنب الإصابة بمرض السكر.

5-فوائد الدخن لعملية الهضم:

يساعد الدخن على تسهيل عملية الهضم بفضل الألياف الموجودة فيه، ويعتبر من الحبوب الأكثر قابلية للهضم، كما أنه لا يسبب الحساسية، وتستخدم حبوب الدخن في علاج الإمساك وطرد الدهون الضارة من الكبد، ومنع تكون الحصى في المرارة خاصة لدى النساء.

6-تنظيف السموم:

يعتبر الدخن مصدراً جيداً للفينولات ومضادات الأكسدة؛ حيث يمكن للعديد من مضادات الأكسدة الموجودة في نبتة الدخن، تنظيف السموم من الجسم، كما يمكن أن يساعد الكيرسيتين والكركمين وحمض الإيلاجيك في نبتة الدخن، على تحفيز تشجيع الجسم للتخلص من المواد السامة الموجودة فيه، والتي قد تؤثر على النشاط الإنزيمي لأجهزة الجسم.

7-يحسن من مشاكل الربو:

الدخن يحسن بشكل كبير من نوعية الحياة لدى النساء المصابات بالربو.

8-يساعد في فقدان الوزن:

يساعد في انقاص الوزن، وذلك لتوفيره نسبة عالية من الألياف والبروتين، وبالتالي فإنه يساهم في الشعور بالشبع لمدة أطول، كما يعتبر مصدراً ثابتاً للطاقة.

9-الحد من الاصابة بالسرطان:

تحمي حبوب الدخن من سرطان القولون لأنها تحتوي على الألياف والمغذيات النباتية مما يساهم في عملية هضم صحية، كما أنها تحتوي على عناصر تحد من الإصابة بسرطان الثدي.

10-يساعد في تخفيف التوتر:

تساعد حبوب الدخن على خفض ضغط الدم، بفضل الأحماض الأمينية والتريبتوفان الذي يعمل على تحفيز الاسترخاء الطبيعي.

11-فوائد الدخن للنساء والأكسجين:

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية لضمان صحة الجسم، كالحديد والنحاس مما يساعد على إنتاج خلايا الدم وتحسين مستوى الأكسجين في الدم، كما أنه يحتوي على الفوسفور الذي يساعد على ضبط ضغط الدم.

12-مصدر للطاقة:

يعتبر الدخن مصدر طاقة لا مثيل له، بسبب احتوائه على نسبة عالية من النشا، الألياف، البروتين، والأحماض الأمينية، وجميعها تساعد في تعزيز طاقة الجسم.

13-مهم لعلاج فقر الدم:

يتوفر عنصر الحديد بوفرة في الدخن مما يجعله مثالياً لمريضات فقر الدم، كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد .

14-فوائد الدخن للرضاعة:

يساهم في إدرار الحليب وزيادة عناصره الغذائية مما ينعكس إيجاباً على صحة الرضيع.

15-يساعد في منح نوماً هانئاً:

يحتوي الدخن على عنصر التريبتوفان، الذي يساعد على تحفيز إنتاج السيروتونين في الجسم، وهي مادة كيميائية طبيعية في الدماغ تساعد على النوم.

16-مفيد في علاج حصى المرارة:

تساهم حبوب الدخن الغنية بالألياف وغير القابلة للذوبان، في تجنب حصى المرارة، والألياف غير القابلة للذوبان بسرعة، لا تساهم فقط بالتحكم في سرعة تحرك الطعام من خلال الأمعاء بل وتقلل أيضاً من إفراز الأحماض الصفراوية التي يمكن أن تسهم في تكوين الحصى.

17-فوائد لصحة الأمعاء:

يساهم الدخن في تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة مما يساعد على تعزيز النظام البيئي الداخلي للأمعاء.



18- فوائد جمالية:

يساعد على تأخير الشيخوخة التي من الممكن أن تحدث في سن مبكر لدى البعض، بفضل احتوائه على نوعين من الأحماض الأمينية القوية، وهما الميثيونين والليسين، وكلاهما يساعدان على خلق الكولاجين الذي يحافظ على صحة الجلد وتجديد الخلايا التالفة والميتة.

يعمل البروتين النباتي في الدخن على حماية الشعر من التساقط لأنه يساهم بشكل كبير في تعزيز الكرياتين لشعر أكثر حيويةً ونشاطاً، كما يساهم في تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر، ويقوم المغنيسيوم بالحد من التهاب فروة الرأس وإصابتها بالإكزيما والصدفية والقشرة، كما يساعد على الحد من تساقط الشعر من خلال خفض مستوى الكورتيزول في الجسم، والدخن يعمل على تأخير الشيب في الشعر بفضل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة، قوية المفعول وتساهم في منع تآكل الأنسجة مما يقلل بنسبة كبيرة من إمكانية الشيب المبكر.