غدا.. توزيع جوائز الفائزين بمسابقة المجتمع المدني

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 04:26 م

يقام غدا الأربعاء حفل توزيع جوائز الفائزين من الجمعيات الأهلية في مسابقة المجتمع المدني التي تنظمها جميعة التطوير والتنمية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمقامة بمتخف الحضارة بالفسطاط، ويتضمن الاحتفال توزيع 14 جائزة تتنوع بين 4 جوائز مالية و10 عينية وتدريبية.

وستكون الجوائز المالية ستكون بقيمة 150 ألف جنيه للمركز الأول، و100 ألف جنيه للمركز الثاني، و75 ألف جنيه للمركز الثالث، و50 ألف جنيه للمركز الرابع.

كما ستقدم الجمعية عددا من الجوائز العينية تتمثل في دورات تدريبية لرفع مستوى القدرات المهنية وتحفيز الابتكار، لدى الجمعيات الفائزة، وكذلك تدريبات ضمن برنامج دعم تكنولوجيا المعلومات "تكسوب مصر".

واستحدث في مسابقة هذا العام جائزة تحت شعار "نشر الوعي " والتي تهدف إلى نشر أفكار المشروعات التنموية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من مستخدمي هذه المواقع، وتحفيزهم على الانخراط في العمل التطوعي.

ويذكر أن القائمة النهائية للجمعيات المؤهلة للفوز بالجوائز تضم 14 جمعية من خمس محافظات.