لا يأس مع الحياة.. هندية تنجب طفلها الأول في سن السبعين

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 02:10 م

"لا يأس مع الحياة".. في موقف أغرب من الخيال يظهر لنا معنى الصبر وعدم اليأس، صاحبته سيدة هندية في السبعين من عمرها، والتي أنجبت طفلها الأول بالتلقيح الصناعي بعد محاولات عديدة منذ زواجها، والذي كان قبل 45 عاما ولكن دون جدوى، ولم يسبط ذلك من عزيمتهم، فاستمروا بالمحاولات إلى أن رزقت بطفل لتصبح "أم" للمرة الأولى.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية أن السيدة تدعى جيوفنبين راباري، والتي تعيش في قرية تدعى "مورا" بالهند، أنجبت طفلها الأول وهي في سن الـ70 لتصبح أم للمرة الاولى بعد زواجها، ولكنهما لم يتمكنا من الانجاب في بداية الزواج، إلى أن قاما باستخدام تقنية الأنابيب حيث يتم تخصيب البييضة خارج رحم المرأة ومن ثم تم ادخال البييضة الملقحة اليه.

وقال الطبيب ناريش بانوشالي و الذي أشرف على حملها «إنها كانت واحدة من الحالات ندرة التي تنجح معه» موضحا أن نسبة في سن السبعين يعتبر صفرا، ولا تستطيع معظم النساء فوق سن 45 الحمل إلا بمساعدة تقنية الانابيب.

وأضاف بانوشالي«عندما جاء الزوجان للمرة الأولى أخبرتهم أنه لا يمكنهم الانجاب في هذا العمر. ولكنهم قالوا إن العديد من افراد عائلاتهم تمكنوا من الانجاب في سن متقدمة».

يذكر أنه تم استخدام بويضة من امرأة متبرعة أصغر سنا بكثير وتم تخصيبها من قبل حيوان منوي للزوج مالداري ومن ثم زرعت البويضة الملقحة في رحم المرأة الهندية وبدأ الجنين بالنمو حتى مرحلة الولادة.