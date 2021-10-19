بالفيديو.. دورة تدريبية مجانية لتعليم فنون التفصيل والخياطة للفتيات قصار القامة

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 03:34 م

انطلقت فعاليات دورة تدريبية مجانية لتعليم فنون التفصيل والخياطة، للفتيات والسيدات قصار القامة (الأقزام)، تحت رعاية مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية، وذلك بهدف تمكينهم من تفصيل ملابس بمقاسات و أذواق تناسبهم، بالإضافة إلى تعليمهم حرفة توفر لهم فرصة عمل كريمة.

وخلال كلمتها فى افتتاح أعمال الدورة، ذكرت د.نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، أن فكرة تنظيم تلك الدورة التدريبية جاءت عقب حضور عدد من الفتيات قصار القامة لأحد الصالونات الثقافى التى تنظمها المؤسسة بمقرها فى المعادي، حيث استعرضوا خلال مداخلاتهم عدد من التحديات والصعوبات التى يوجهونها و من بينها عدم توافر ملابس جاهزة تتناسب مع قياساتهم.

وأكدت أن تلك الدورة التدريبية لن تكون الأخيرة بل سيعقبها سلسلة من البرامج التدريبية سيتم تنظيمها بشكل خاص للفتيات قصار القامة، ذكرت منها على سبيل المثال دورات (محو الأمية - تنمية بشرية - حرف يدوية) مؤكدة أنه سيتم تكريم من يجتازوا التدريبات بنجاح و تقديم جوائز قيمة لمن تفوز بالمركز الأول من بين المتدربات.

من جانبها، ذكرت مرفت السنباطي المستشار الإعلامى للمؤسسة، أن هذه الدورة التدريبية وما سيليها من برامج تدريبية للفتيات و السيدات قصار القامة إنما تأتى تنفيذا لأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر التى أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع قبل الماضي وما تضمنته من تعزيز و دعم حقوق المرأة و كذا توفير فرص العمل المناسبة بما يضمن لها حياة كريمة، مناشدة الإعلام بتسليط الضوء على مطالب الأقزام و رفع الوعى بما يواجهونه و أسرهم من تحديات.



