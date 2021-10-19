كورونا في فلسطين.. تسجيل 709 إصابات جديدة و5 حالات وفاة

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 02:25 ص

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.