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الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في فلسطين.. تسجيل 709 إصابات جديدة و5 حالات وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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