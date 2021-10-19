سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. تسجيل 709 إصابات جديدة و5 حالات وفاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.