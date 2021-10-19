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الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1559 إصابة جديدة و29 حالة وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2037012 إصابة إلى اليوم.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22785, فيما تم تسجيل 2851 حالات شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1970713 حالة.

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