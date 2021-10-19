كورونا في العراق.. تسجيل 1559 إصابة جديدة و29 حالة وفاة

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 04:49 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2037012 إصابة إلى اليوم.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22785, فيما تم تسجيل 2851 حالات شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1970713 حالة.