بدون ميسي وسوستة والدسوقي.. طلائع الأسطول يواجه شباب المعمورة غداً في دوري القسم الثاني

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 10:08 م

دخل فريق طلائع الأسطول البحري لكرة القدم في معسكر مغلق عقب مران اليوم بأحد فنادق الإسكندرية ، وذلك إستعداداً للقاء فريق مركز شباب المعمورة في المباراة التي ستقام بينهما عصر غداً الثلاثاء بملعب طلائع الأسطول برأس التين بالإسكندرية ، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع للمجموعة الحادية عشر للدوري القسم الثالث لمجموعة الإسكندرية .

ويتقاسم فريق طلائع الأسطول البحري قمة المجموعة مع بروكسي ولكل منهم ٩ نقاط من ثلاث انتصارات على كل من : نهضة العامرية بهدفين نظيفين ، والترام بهدف نظيف ، ومركز شباب كوم حمادة بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وقد إستعد فريق طلائع الأسطول البحري جيدا للقاء لعبور شباب المعمورة غداً ، وعكف الجهاز الفني بقيادة الكابتن هشام حنفى المدير الفني وجهازه المعاون محمد السعدى وطارق البدري وإبراهيم روما ومحمد مجدى في دراسة شباب المعمورة جيداً من كافة النواحي عن طريق مشاهدة مباراتية في الدوري ، لتجهيز الخطة والتشكيل المناسبين لطلائع الأسطول من أجل تحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط لمواصلة التربع على القمة .

وقام الجهاز الفني بتجهيز البديل الكفء لتعويض غياب الثلاثي عبد الرحمن ميسي للإيقاف ، وحسن سوستة للإصابة ، وهشام الدسوقي لانضمامة لمنتخب مصر للكرة الشاطئية .

ويعول هشام حنفي في مواجهه الغد علي خبرة لاعبية المتمثلة في : محمد فوزي وأحمد شعبان الشهير بالدكتور " كابتن الفريق " وإسلام فتحى وأحمد جبر ويوسف مرتضى وعادل فوكس ومحمد أحمد بيكو وحسين مصطفى ورجب معوض وأحمد إبراهيم .